Путин предупредил о новых военных угрозах России после СВО

Президент Владимир Путин предупредил о новых военных угрозах России после окончания СВО. Как объяснил URA.RU советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников, агрессивный настрой НАТО по отношению к РФ подталкивает руководство к укреплению обороноспособности страны.

«Особые слова поздравления нашим солдатам и офицерам — участникам специальной военной операции. Сегодня, рискуя жизнью и проявляя отвагу, они решительно отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее России. Именно вы — главные герои Дня защитника Отечества, который отмечает вся наша страна», — обратился Путин.

Поздравление президента адресовано ветеранам, кадровым военным — всем, «кто получил суровую боевую, воинскую закалку, прошел через трудные испытания». Путин подчеркнул, что «воинская служба всегда пользовалась особым почетом, была и остается делом чести, а чувства патриотизма воспитаны самой нашей историей и передаются из поколения в поколение».

«Нынешний год 80-летия Великой Победы объявлен в России Годом защитника Отечества – во славу несокрушимого поколения победителей, во имя памяти об их героизме и жертвенности, об эпохальной Победе, которую они подарили миру, и в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков», — сказал Путин.

Он назвал укрепление и развитие армии флота «стратегическим курсом» России, который останется неизменным. Путин заверил, что государство и дальше будет «повышать боевые возможности армии и флота, их боеготовность как важнейшую составляющую обеспечения безопасности России, гарантию ее суверенного настоящего и будущего, ее поступательного развития».

«Среди безусловных приоритетов — обеспечение реальных потребностей войск, участвующих в специальной военной операции.

С учетом анализа боевого применения оружия и техники продолжим насыщать Вооруженные Силы новыми, современными образцами. Серьезное внимание будем уделять и повышению уровня социального обеспечения военнослужащих», — заверил президент.

Путин рассказал о ситуации в зоне СВО после переговоров в Эр-Рияде

Путин дал понять, что с завершением спецоперации на Украине военные угрозы России не снизятся, и нужно быть готовыми к их отражению, объяснил URA.RU советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников.