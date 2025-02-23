Володин 23 февраля жестко высказался о сбежавших за границу

Празднование 23 февраля не предназначено для тех, кто покинул Россию в трудные времена. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Так сложилось, что раньше 23 февраля поздравляли всех мужчин без исключения. За прошедшее время многое смогли осознать и переосмыслить. Испытания и вызовы, которые проходим вместе со страной, показали: есть и те, кто испугался за себя, бросил Россию в трудный момент, трусливо бежал за границу. Еще хуже, когда оттуда поливает ее грязью. Сегодняшний праздник — не их!» — написал Володин в своем telegram-канале.

Председатель выразил мнение, что обсуждение этого вопроса должно быть открытым, особенно когда речь идет о будущем страны. Володин поздравил с Днем защитника Отечества всех, кто готов в любую минуту при возникновении угрозы встать на защиту государства и его граждан.