Медведев оценил решение о начале СВО

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев убежден, что решение руководства РФ начать специальную военную операцию было единственно верным. По его словам, это показало время. Такое мнение политик высказал в посте, посвященном Дню защитника Отечества.

"Время показало, что это трудное решение было единственно верным и возможным", - написал он в Telegram-канале, сделав акцент на том, что "на этот шаг пришлось пойти, когда была окончательно пройдена точка невозврата в противостоянии с так называемым коллективным Западом и оставался единственный путь, чтобы защитить нашу Родину и ее граждан, отбросить противника от своих границ".