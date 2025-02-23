Медведев заявил о стремлении России предотвратить апокалипсис

Враги России готовы на многое, однако страна не допустит мирового апокалипсиса. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Мы не допустим всемирного Апокалипсиса», — заявил Медведев.

По словам зампреда Совбеза, противники России пребывают в «бессильной злобе, в агонии» и «способны на все».

Медведев оценил решение о начале СВО

Ранее Медведев заявил, что решение о начале специальной военной операции на Украине было «единственно верным и возможным».