Российские защитники на спецоперации сегодня доделывают то, что было не доделано в годы Великой Отечественной войны. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в видеопоздравлении россиян с 23 февраля.

"Хочу поздравить всех с Днем защитника Отечества. День этот в этом году необычный по целому ряду причин. Конечно, потому что это день в году, когда отмечается 80-летие Великой Победы", - заявила она. По словам Захаровой, российские бойцы добыли победу, но не "добили врага", поэтому бойцы спецоперации завершают то, что исторически необходимо сделать. Она отметила, что "беды" начались еще в то время.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что каждый день россияне проживают на "страже Отечества" и за ними стоит "историческая правда". До этого министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества. По его словам, праздник Дня защитника Отечества символизирует героическую историю России, а также ратные свершения тех, кто в разные времена сражался за Родину.