Регионы РФ могут самостоятельно объявлять дополнительные нерабочие дни

В Минтруде сообщили, что регионы имеют право самостоятельно вводить дополнительные нерабочие дни, включая религиозные праздники. Такое же право распространяется и на работодателей, которые могут устанавливать дополнительные дни отдыха по своему усмотрению.

— В рамках разграничений полномочий органы государственной власти региона вправе самостоятельно объявлять в субъекте РФ дополнительные нерабочие (праздничные) дни. При этом более высокий уровень гарантий работникам по сравнению с установленным федеральными законами, приводящий к увеличению бюджетных расходов или уменьшению бюджетных доходов, обеспечивается за счет бюджета соответствующего субъекта, — пояснили в Минтруде.

Согласно закону «О свободе совести и о религиозных объединениях», власти субъектов РФ могут объявлять религиозные праздники выходными на всей территории региона, отдельных районов или поселений. В некоторых случаях такие дни распространяются только на сотрудников организаций, финансируемых из регионального или местных бюджетов, а также на предприятия других форм собственности.

Кроме того, работодатели могут предоставлять работникам дополнительные оплачиваемые выходные, если это позволяют производственные и финансовые возможности. Условия таких гарантий определяются коллективными договорами и локальными нормативными актами, передает ТАСС.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что дополнительные выходные в дни значимых религиозных праздников, Пасхи и Троицы, помогут укреплению традиционных семейных ценностей.