Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер планируют предложить американскому президенту Дональду Трампу сценарий, который может привести к Третьей мировой войне. Об этом сообщает Advance.

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Согласно информации, Макрон и Стармер собираются обсудить с Трампом возможность отправки 30 тысяч военнослужащих на Украину якобы для поддержания мира.

— Трамп не столь наивен. Ему подсовывают сценарий Третьей мировой войны, и это совсем не то, что он мог бы одобрить, — говорится в материале.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон, демонстрируя перевернутую карту Украины, скорее всего, хотел показать то, что план Запада «нанести России стратегическое поражение» оказался на деле реализован вверх тормашками.

Представительница министерства 20 февраля также прокомментировала слова Макрона о том, что на французском компасе есть отметка «справедливость», назвав указанное им устройство «транспарантом».

В тот же день в ответ на заявления французского лидера о том, что Париж собирается взять ответственность за мир и безопасность в Европе, а он сам станет «гарантом» этого, Захарова напомнила о словах президента Украины Владимира Зеленского касательно того, что он «защищает Европу».