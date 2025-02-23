Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Президент России Владимир Путин поздравил россиян - ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил России - с Днем защитника Отечества.

Особые слова глава государства выразил солдатам и офицерам, участвующим в специальной военной операции.

"Сегодня, рискуя жизнью и проявляя отвагу, они решительно отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее России. Именно вы - главные герои Дня защитника Отечества, который отмечает вся наша страна", - говорится в видеопоздравлении, опубликованным на сайте Кремля.

Путин отметил, что воинская служба в нашей стране всегда пользовалась особым почетом, а праздник олицетворяет всенародную любовь и уважение к армии и флоту.

"Мы опираемся на вековые победные традиции российского воинства - на силу, веру и мужество предков: тех, кто сражался на Чудском озере и Куликовом поле, кто еще в XVI веке защищал Москву, одолел смуту и сберег нашу государственность, кто торжествовал под Полтавой, стяжал себе славу в Бородинском сражении, отстаивал Севастополь в годы Крымской войны, проявлял отвагу в Галицийской битве и других сражениях Первой мировой, кто совершил грандиозный подвиг - разгромил нацизм, штурмовал Берлин и встретил там победный май 1945 года", - подчеркнул президент.

Он также напомнил, что нынешний год 80-летия Великой Победы объявлен в России Годом защитника Отечества "во славу несокрушимого поколения победителей, во имя памяти об их героизме и жертвенности, об эпохальной Победе, которую они подарили миру, и в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков".

Глава государства заверил, что курс на укрепление и развитие Вооруженных Сил остается неизменным, боевые возможности армии и флота продолжат повышаться, а обеспечение реальных потребностей войск и социальное обеспечение военнослужащих, участвующих в СВО, является одним из безусловных приоритетов.