Итальянский журналист и активист Винченцо Лоруссо вручил официальному представителю МИД России Марии Захаровой петицию с извинениями от народа Италии за слова президента Серджо Матареллы, сравнившего Россию с Третьим Рейхом.

Как сообщает ТАСС, с тексте документа отмечается, что народ Италии не разделяет позиции президента и «желает принести извинения Российской Федерации и всему российскому народу».

В МИД резко ответили президенту Италии на сравнение России с Третьим рейхом

Ранее Захарова подчеркнула, что такие «кощунственные измышления от президента Италии» странно и дико слышать.