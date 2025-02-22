Угроза отключения системы спутникового интернета Starlink, которую ВСУ используют для координации на фронте, стала со стороны США своего рода «черной меткой», разъяснил член думского комитета по международным делам Дмитрий Белик. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее западные СМИ сообщили, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам подняли вопрос возможного прекращения доступа страны к системе.

«Для Зеленского — это «черная метка». Starlink для Украины — это оазис в пустыне, если исчезнет, караван умрет от жажды. Уверен, что в Киеве тоже это понимают и отдают себе отчёт, чем может для них закончиться бунт на корабле — висеть на рее», — пояснил Белик.

Парламентарий напомнил, что европейские капитаны всегда жестоко наказывали бунтовщиков. Он добавил, что «Трамп, без сомнения, потомок этой цивилизации».

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Ранее глава центра поддержки аэроразведки украинской армии Мария Берлинская предупредила, что Starlink на Украине могут отключить в любой момент. Она подчеркнула, что это приведет к хаосу в ВСУ.