МИД РФ подтвердил скорый визит Лаврова в Иран

Министерство иностранных дел России подтверждает, что визит главы МИД Сергей Лаврова в Иран состоится в ближайшее время. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Да, такой визит запланирован в ближайшее время. Мы объявим официально дату чуть позже", - сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Лавров в ближайшие несколько дней прибудет в Тегеран. По его словам, визит направлен "на продолжение консультаций между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией по поводу [развития] двусторонних отношений и событий в мире и регионе". В заявлении отмечалось также, что глава МИД России встретится со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи и другими официальными лицами исламской республики.