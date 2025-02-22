Путин поздравил несколько бригад и полк с присвоением звания "гвардейская"

Президент России Владимир Путин поздравил командования и личные составы 54-й ордена Красной Звезды бригады управления, 92-й ракетной ордена Кутузова бригады, 27-го артиллерийского полка и 200-й артиллерийской бригады с присвоением почетного наименования "гвардейская".

Об этом говорится в поздравительных телеграммах, опубликованных на сайте Кремля.

"Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России", - говорится в сообщениях.

Путин отметил умелые и решительные действия личного состава бригад и полка в ходе спецоперации, которые являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма.

Глава государства выразил уверенность, что командования и личные составы бригад и полка будут и дальше хранить верность присяге, с честью служить России, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан страны. Президент также пожелал крепкого здоровья и успехов военнослужащим.