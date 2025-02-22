Сотрудникам американской администрации следует внимательно осматривать туалеты после визитов Владимира Зеленского, отметил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Медведев пояснил, что у ряда жителей Украины зафиксирована особая патология: они считают, что весь мир обязан им, но при случае могут справить естественные надобности прямо в спальне благодетеля.

«Так ведут себя многие украинские релоканты в Европе, так ведёт себя [украинский лидер]», — подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Медведев назвал Зеленского «киевским вором»

В связи с этим, заметил Медведев, необходимо после визитов Зеленского «внимательно осматривать туалеты и иные укромные уголки».