Премьеру Польши после его слов о необходимости для ЕС «действовать» по украинскому вопросу и предоставить Киеву помощь за счет российских активов в Европе нужно «прикусить язык и примолкнуть».

Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Туску следует прикусить язык и примолкнуть, прекратив нагнетать антироссийскую истерию», - отметил он.

По словам Шеремета, Россия может расценить слова Туска в качестве открытой угрозы в свой адрес.

До этого Туск на своей странице в X заявил, что Евросоюзу необходимо перестать вести разговоры и начать действовать по украинскому вопросу.

Премьер Польши Туск назвал три шага по конфликту на Украине

Он перечислил три способа улучшения позиции Евросоюза, в том числе за счет оказания помощи Киеву посредством замороженных в Европе российских активов. По словам Туска, необходимо действовать, вместо того чтобы вести разговоры.

По его мнению, капитуляция Украины означала бы капитуляцию всего западного сообщества «со всеми вытекающими последствиями».