Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев поддержал заявление американского предпринимателя Илона Маска о том, что обнаруженные случаи хищения западных средств Украиной представляют собой лишь вершину айсберга.

Медведев в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) коротко ответил на сообщение Маска: «Точно». Об этом сообщает ТАСС.

Илон Маск, который в настоящее время возглавляет американское ведомство по повышению эффективности работы правительства (DOGE), не раз выступал с критикой финансовой помощи Украине. Он подчеркивал, что выделение столь крупных сумм поддерживало коррупционные процессы и в США, и на Украине.

Ранее Медведев назвал главу киевского режима Владимира Зеленского «загнанной в угол крысой» и призвал к срочной дератизации. Он также призвал Зеленского упасть в ноги американцам и объявить немедленно выборы.