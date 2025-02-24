Рябков: простое прекращение огня на Украине ведет к возобновлению конфликта

Соединенные Штаты стремятся достигнуть быстрого прекращения огня на Украине, однако без долгосрочного решения конфликта, без устранения первопричин эскалации, такое развитие событий станет путем к возобновлению боевых действий на фронте. Об этом в беседе с РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков назвал последствия простого прекращения огня на Украине
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"Прекращение огня без долгосрочного урегулирования - это путь к скорому возобновлению огня и возобновлению конфликта", - подчеркнул он.

По словам российского дипломата, последствия для связей РФ и США могут быть весьма тяжелыми в случае новой эскалации боевых действий на Украине. 23 февраля Рябков сообщал, что в конце следующей недели пройдут новые переговоры России и США, посвященные раздражителям в двусторонних отношениях. Рябков уточнил, что переговоры пройдут на уровне "директоров департаментов" внешнеполитических ведомств. Предыдущие переговоры России и США состоялись 18 февраля в Эр-Рияде.

Они были посвящены восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов. От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

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