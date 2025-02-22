В МИД высказались о назначении в США нового посла России

США пока не выдали агреман (предварительное согласие одного государства на назначение определенного лица главой диппредставительства другого государства — прим. «Ленты.ру») новому послу России в Вашингтоне.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова.

«Пока нет», — лаконично ответил Рябков на вопрос агентства. Российская сторона, по его словам, направила соответствующий запрос в Вашингтон еще в середине декабря.

При этом 19 февраля Госдуме сообщил, что агреман новому послу РФ в США выдадут в ближайшее время. Данная тема обсуждалась на переговорах в Эр-Рияде, уточнил он.

Самым вероятным кандидатом на этот пост, по данным «Коммерсанта», является экс-посол в Канаде Александр Дарчиев. Сейчас он работает директором департамента Северной Америки МИД России. В самом ведомстве эту информацию официально не подтверждали.

С августа 2017-го по октябрь 2024 года должность посла России в США занимал Анатолий Антонов. Осенью прошлого года он завершил работу на этом посту и вернулся в РФ.