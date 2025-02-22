«Странный человечек» Эммануэль «Микрон» заигрался в «стратегическую неопределенность», делая противоречивые заявления относительно украинского кризиса. Он следует западной политологической моде, но в итоге теряет доверие людей. Так считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев написал в Telegram-канале, что на Западе сейчас любят рассуждать о так называемой стратегической неопределённости как методе решения важных международных задач. О ней говорят эксперты и даже «отдельные политики с трудной судьбой».

По словам Медведева, например, во Франции есть «такой странный человечек по фамилии Микрон», который постоянно пытается «играть в стратегическую неопределённость».

Он то утверждает, что «отправит французов воевать против русских», то говорит «нет, ни за что не отправим», а чуть позже обещает, что «может, и отправим, но в составе миротворцев».

Медведев обратился с призывом к Украине

Медведев отметил, что при такой тактике «важно не заиграться и не обмануть самих себя и своих избирателей».

«В чём смысл этих разговоров о «стратегической неопределённости»? Он совсем прост: надо запутать противника противоречивыми заявлениями. Вот, мол, новая американская администрация так и делает по украинскому кейсу. Говорит бандерохохлам гадости, а на самом деле искренне любит страну 404. Всё для того, чтобы запутать Россию, Китай и полмира вдобавок», — считает зампред Совбеза.

По его мнению, стратегическая неопределённость в некоторых случаях вещь полезная, но отнюдь не универсальная. Медведев отметил, что Трамп, Маск и другие «не очень любят и совсем не уважают киевскую шоблу».