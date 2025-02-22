Медведев призвал судить об администрации Трампа по реальным делам

Москва будет оценивать политику Вашингтона по реальным делам, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в последнее время в западных кругах "любят порассуждать о так называемой стратегической неопределенности", смысл которой - "запутать противника противоречивыми заявлениями". И, по одной из версий, Вашингтон так и делает по украинскому кейсу, "чтобы запутать Россию, Китай и полмира вдобавок".

"Вообще говоря, обмануть соперника - полезное дело. И так много раз бывало в истории мировой дипломатии. И конечно, применительно к администрации [президента США Дональда] Трампа судить тоже нужно только по их реальным делам. Посмотрим, каковы они будут", - подчеркнул Медведев.

Однако, по его мнению, применительно к случаю с Украиной "все сложнее", и, "играя в стратегическую неопределенность, важно не заиграться и не обмануть самих себя и своих избирателей".