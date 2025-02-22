Украине нужно «упасть в ноги» к Соединенным Штатам, объявить о проведении выборов и начать готовиться к капитуляции, это один из путей для киевского режима на фоне нормализации отношений России и США.

Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«У них есть два пути. Первый: упасть в ноги американцам, покрывая их страстными поцелуями, немедленно объявить выборы и готовиться к неприятному завершению войны», - подчеркнул он, добавив, что речь идет о фактической капитуляции Украины.

Вторым путем, иронично заметил Медведев, для властей Украины может стать «белый порошок из стола» и успокоение «подружившись с самим собой».

21 февраля Медведев заявил, что у России есть все необходимое для победы.

Зампред Совбеза РФ также поддержал президента США Дональда Трампа в критике украинского лидера Владимира Зеленского. Зампред Совбеза сказал, что Трамп прав на все 200%, называя Зеленского «диктатором без выборов». Медведев добавил, что если бы ему сказали всего три месяца назад, что это были слова президента США, то он бы «громко рассмеялся».

Шольц выступил с призывом по Украине после беседы с Зеленским

29 января президент России Владимир Путин напомнил, что Зеленский является нелегитимным лидером, его срок полномочий закончился в мае прошлого года, а потому он не имеет права отменить собственный запрет о ведении переговоров с Москвой. По словам российского лидера, способ отмены указа все же есть — это может сделать председатель Верховной рады Украины.