В России назвали главный итог встречи России и США в Саудовской Аравии

Главным итогом первой встречи России и США в Саудовской Аравии можно считать начало нормализации российско-американских отношений.

© Lenta.ru

Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) «Высшей школы экономики» Дмитрий Суслов.

«Главный итог встречи — это начало процесса нормализации российско-американских отношений на основе учета США интересов России», — назвал он ключевой результат переговоров.

По словам политолога, особенно важно, что Соединенные Штаты теперь готовы признавать и уважать российские интересы. Последние десятилетия США отказывались прислушиваться к мнению России и могли игнорировать ее. Теперь же происходят фундаментальные изменения американской политики в отношении Москвы, считает Суслов.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о результатах встречи России и США в Саудовской Аравии 17 февраля. По его словам, это был «первый шаг» для возобновления работы двух стран по самым разным направлениям.