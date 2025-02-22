Белоусов: для России наступил решающий момент в противостоянии с Западом

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом. Об этом глава военного ведомства сказал во время церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» военнослужащим, отличившимся в зоне спецоперации.

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Министр обороны РФ подчеркнул, что героические поступки военнослужащих достойны глубочайшего уважения. Они становятся примером для молодежи и всех граждан. Он отметил, что от каждого гражданина, солдата и офицера зависит судьба страны.

Кроме того, Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества. Глава военного ведомства пожелал им здоровья, бодрости духа, надежных товарищей и новых достижений в ратном деле.

Позже министр обсудил с награжденными развитие социальной инфраструктуры в воинских гарнизонах и систему материального вознаграждения за уничтожение важных объектов и целей противника.