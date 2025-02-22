Рябков призвал решить проблемы дипломатов в России и США

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил в интервью РИА Новости, что России и США для начала необходимо на основе взаимности решить проблемы уже работающих дипломатов, а после говорить об увеличении штата посольств и возобновлении работы генконсульств.

Среди таких проблем дипломат назвал снятие искусственных ограничений на поездки, а также визовые вопросы, уточнив, что всё должно проводиться на основе взаимности.

«Нужно разгребать абсолютно беспрецедентные по своему размаху завалы в визовой сфере, когда месяцами, если не годами, людям приходится ждать подтверждения возможности выехать в длительные загранкомандировки — это всё тоже происходит на взаимной основе», — подчеркнул Рябков.

При этом он добавил, что Россия с большим вниманием относится к публичным сигналам из США о необходимости восстановления прежней численности персонала посольств.

Ранее Россия и США по итогам переговоров в Эр-Рияде договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне.

В интервью агентству Associated Press американский госсекретарь Марко Рубио уточнил, что восстановление численности штата диппредставительств необходимо в рамках продолжения переговоров по украинскому урегулированию, а также расширения двусторонних контактов.

Позже глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва передала Вашингтону вопросы для нормализации работы посольств.