Reuters: США поставят свой проект резолюции по Украине на голосование в СБ ООН

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. США предложат Совету Безопасности ООН проголосовать по своему проекту резолюции об урегулировании конфликта на Украине. Как сообщает агентство Reuters, это будет сделано перед тем, как американский проект резолюции будет представлен на рассмотрение Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Ссылаясь на дипломатические источники, Reuters сообщает, что время проведения голосования в Совбезе ООН пока не согласовано. При этом текст американской резолюции в пятницу был передан представителям стран - членов Совбеза.

Ранее газета The Washington Post (WP) сообщила, что вашингтонская администрация потребовала от Киева отозвать его проект резолюции ГА ООН с осуждением России за проведение специальной военной операции. Как говорилось в публикации, Вашингтон планировал "заменить ее заявлением США, в котором формулировки смягчены". В Киеве этот текст "посчитали почти пророссийским" и отказались отзывать своей проект резолюции по решению Владимира Зеленского.

Как заявил ранее госсекретарь США Марко Рубио, Вашингтон представит на рассмотрение ГА ООН разработанный американской стороной проект резолюции по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля. По его словам, США в понедельник "предложат ООН историческую резолюцию, которую следует поддержать всем членам организации, чтобы проложить путь к миру". Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп "привержен цели закончить" украинский конфликт.

Изменение позиции США в ООН

Ранее стало известно, что США впервые отказались быть соавторами проекта антироссийской резолюции ГА ООН по Украине, а теперь предложили собственную, в которой не содержится обвинений в развязывании конфликта в адрес России. В тексте документа также выражается скорбь в связи с трагической гибелью людей в "российско-украинском конфликте", содержится призыв к скорейшему его завершению.

Источник в Совете Безопасности ООН сообщил ТАСС, что представители ряда стран Евросоюза при ООН должны были провести в пятницу экстренную встречу, чтобы обсудить решение США представить нейтральную резолюцию по Украине.

Комментируя информацию о том, что США не стали выступать соавторами проекта антироссийской резолюции по Украине в Генассамблее ООН, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что это "свидетельствует о прагматизме как сути политики администрации Дональда Трампа". По словам главы МИД РФ, Трамп на встречах с лидерами ряда стран подчеркивает, что его главным лозунгом является здравый смысл, это касается позиции по Украине.