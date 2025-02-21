Путин пошутил над замглавы администрации президента Орешкиным

Президент России Владимир Путин в шутку назвал замруководителя администрации главы страны Максима Орешкина «фокусником». Об этом сообщает РИА Новости.

Путин посетил выставку Форума будущих технологий, где глава «Росатома» Алексей Лихачев представил ему биофабрикатор, который помогает выращивать ткани организма. Данный проект реализуется энтузиастами на средства «Росатома».

«Пока мы ничего не просим. Но, может быть, обратимся к Орешкину в подготовке будущего Форума — через год. Знаете, как он нам помогает, даже без денег», — сказал Лихачев.

Комментируя это, Путин назвал замглавы администрации президента «фокусником».