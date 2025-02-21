Захарова отреагировала на заявление Бербок

Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в способности Германии оказать давление на Вашингтон, если он перестанет поддерживать либеральные демократии Европы. Соответствующий пост она опубликовала у себя в Telegram-канале.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок на фоне высказываний президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском и Украине призвала увеличить давление на Вашингтон, упомянув политику Zeitenwende (слом эпох), во время которой были разорваны все связи с Россией. Таким образом, по ее словам, Берлин заставит Соединенные Штаты «понять, что им есть что терять, если они перестанут поддерживать либеральные демократии Европы».

Комментируя это, Захарова усомнилась в способности Германии оказать давление на США.

«Какое давление может оккупируемая держава оказывать на оккупирующую? Может, она решила покончить с оккупацией? Тридцать тысяч американских военнослужащих на территории Германии. Что им может противопоставить Берлин? Американское ядерное оружие в ФРГ не контролируется немецким правительством. Немецкий бизнес обескровлен, в том числе из-за подрыва ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" по указанию предыдущего американского президента Джо Байдена и его либеральной команды», — написала она.

Бербок пригрозила Трампу разрывом связей

По словам Захаровой, первый «"слом эпох" уже "избавил" немцев от благополучной жизни», поэтому «страшно представить от чего избавит второй». Также она обратила внимание на то, что дословно Zeitenwende означает «поворот времени».