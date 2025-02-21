Глава Смоленской области опроверг новости о своей смерти
Губернатор Смоленской области Василий Анохин опроверг информацию о своей смерти, которая ранее появилась в некоторых новостных Telegram-каналах. Об этом сообщает РБК.
По словам Анохина, новости о его смерти не соответствуют действительности. Он также призвал всех своих подписчиков доверять только проверенным источникам. Помимо этого Анохиндобавил, что в данный момент он находится в рабочей поездке.
«Уважаемые смоляне, я жив, здоров, сейчас нахожусь в рабочей поездке», — заявил он.
Ранее мошенники создали фейковые видеообращения ряда российских губернаторов, среди которых был и Василий Анохин.