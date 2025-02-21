Глава Смоленской области опроверг новости о своей смерти

Губернатор Смоленской области Василий Анохин опроверг информацию о своей смерти, которая ранее появилась в некоторых новостных Telegram-каналах. Об этом сообщает РБК.

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По словам Анохина, новости о его смерти не соответствуют действительности. Он также призвал всех своих подписчиков доверять только проверенным источникам. Помимо этого Анохиндобавил, что в данный момент он находится в рабочей поездке.

«Уважаемые смоляне, я жив, здоров, сейчас нахожусь в рабочей поездке», — заявил он.

Ранее мошенники создали фейковые видеообращения ряда российских губернаторов, среди которых был и Василий Анохин.