Путин нашел дело для Илона Маска

Президент России Владимир Путин предложил российским технологическим компаниям сотрудничать с американским предпринимателем Илоном Маском. Об этом сообщает ТАСС.

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Сегодня Путин посетил Форум будущих технологий, где зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс представил ему нейрочипы и отечественные батареи, которые в том числе используются в ракетно-комической сфере. Зауэрс назвал эти технологии «ответом Маску», который также занимается разработкой технологий по этим направлениям.

«С Маском объединяйте усилия. Закончит реформировать административные органы в Штатах — займется делом, наукой. Вы с ним сотрудничайте. Мы с ним договариваемся вместе в космосе работать, можем и здесь поработать», — ответил на это Путин.

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Напомним, что после вступления в должность президента США Дональд Трамп назначил Маска главой нового Департамента эффективности государственного управления страны (DOGE). Главной целью органа является сокращение расточительных расходов и реструктурирование федеральных агентств.