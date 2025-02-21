Французский журнал Le Point утверждает, что 9 мая президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин собираются подписать соглашение об окончании СВО.

Как сообщает источник, 9 мая Трамп приедет в Россию на празднование Дня победы в Великой Отечественной войне. В этот же день он проведет встречу с Путиным, во время которой будет подписано соглашение об окончании СВО. При этом журнал считает, что такое развитие событий станет «триумфом Путина», который «увидит в этом подтверждение сравнения властей Украины с нацистами».

Трамп рассказал о решении Путина по Украине

«Какую победу будут праздновать Владимир Путин и Дональд Трамп 9 мая 2025 года? Не столько союзников 1945 года, сколько их общее соглашение в мирных переговорах по Украине, которые, согласно плану Келлога, завершатся... 9 мая. Если все пойдет хорошо для них и для их общего плана, то 9 мая 2025 года станет днем ​​их триумфа, триумфа прежде всего Путина, который таким образом увидит подтверждение и одобрение своего первоначального сравнения Украины с нацистами», — сообщает издание.

При этом Le Point также отмечает, что Владимир Зеленский рассчитывает провести встречу с Трампом раньше, чем тот сядет за стол переговоров с Путиным.