Песков рассказал о перспективах возобновления научного сотрудничества РФ и США

Диалог России и США пока не дошел до сотрудничества в области развития технологий. Об этом «Известиям» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

У него спросили, есть ли какие-то подвижки к сближению Москвы и Вашингтона для возобновления совместных проектов.

«Одно дело — диалог между Россией и США, а другое — начало сотрудничества в области развития технологий, так до этого еще очередь не дошла», — ответил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий заявил, что РФ приглашает зарубежных ученых к совместной работе. Также он выразил надежду, что западные политики поймут пагубность попыток прервать контакты между работниками научной сферы и образования.