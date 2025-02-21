Медведев назвал СВО «народной войной»

Зампред Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что СВО является «народной войной». Об этом сообщает «Абзац».

Такое заявление он сделал во время встречи руководства партии «Единая Россия» с ветеранами боевых действий. По словам Медведева, СВО является «народной войной», однако у жителей России только недавно возникло чувство принадлежности к стране.

«Надо прямо сказать, сегодня мы можем уже об этом говорить, специальная военная операция – это народная война», — заявил он.

Помимо этого Медведев также добавил, что у России есть все необходимое, чтобы выйти из конфликта победителем.

Ранее Медведев поддержал президента США Дональда Трампа в критике Зеленского.