Путин дал гражданство вдове журналиста Джульетто Кьезы

Президент России Владимир Путин дал гражданство вдове итальянского журналиста и политика Джульетто Кьезы Фьямметте Кукурнии.

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Постановляю: принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц Кукурнию Фьямметту, родившуюся 15 сентября 1957 года в Италии», — говорится в тексте.

Также, согласно документу, гражданство России получили хорват Игорь Пеллицциари, француз Жерар Паскаль Креман, украинка Елена Ковригина и турок Кылыч Озтюрк.

Кьеза был хорошо известен в России, где работал в разных изданиях, в том числе он был корреспондентом L'Unita, газеты La Stampa и ряда телевизионных каналов. Кроме того он стал свидетелем распада СССР и состоял в дружеских отношениях с первым и последним президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым. Кьеза неоднократно бывал в РФ и считался одним из самых авторитетных специалистов в области политики современной России и ситуации в стране.