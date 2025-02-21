Лавров высказался о смене риторики США в адрес России

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал смену риторики США в адрес России. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Такое заявление он сделал по итогам встречи стран G20. По мнению Лаврова, сейчас из Вашингтона звучат «здравые голоса», что может быть свидетельством того, что в администрации президента США Дональда Трампа разумно относятся к внешней политике. Помимо этого он добавил, что не все страны Запада «хотят потакать хотелкам Зеленского», а также поддерживают антироссийскую риторику.

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«Вы знаете, правда восторжествует. Сейчас вот, вы уже видите, более здравые голоса звучат не только из ряда европейских стран, но и Вашингтона», — заявил он.

Ранее Лавров рассказал о роли снятия санкций в переговорах по Украине.