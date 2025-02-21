Лавров высказался о смене риторики США в адрес России

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал смену риторики США в адрес России. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Лавров высказался о смене риторики США в адрес России
© РИА Новости

Такое заявление он сделал по итогам встречи стран G20. По мнению Лаврова, сейчас из Вашингтона звучат «здравые голоса», что может быть свидетельством того, что в администрации президента США Дональда Трампа разумно относятся к внешней политике. Помимо этого он добавил, что не все страны Запада «хотят потакать хотелкам Зеленского», а также поддерживают антироссийскую риторику.

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«Вы знаете, правда восторжествует. Сейчас вот, вы уже видите, более здравые голоса звучат не только из ряда европейских стран, но и Вашингтона», — заявил он.

Ранее Лавров рассказал о роли снятия санкций в переговорах по Украине.

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