Лавров раскрыл, какую тему Россия не затрагивает в переговорах по Украине

Тема снятия с России санкций не фигурирует в контексте переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам заседании глав МИД стран «Группы Двадцати» (G20) в Йоханнесбурге. При этом он назвал санкционную политику грубым нарушением экономических принципов самого Запада, таких как честная конкуренция. Трансляция выступления шла на официальном сайте МИД России.

Мы не затрагиваем эту тему. Мы исходим из того, что это грубейшее нарушение всех тех принципов, которые сам Запад закладывал в мировую экономику, — сказал Лавров.

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Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Запад не смог украинизировать повестку встречи руководителей МИД стран Группы двадцати в Йоханнесбурге. При этом он отметил, что их попытки отнимают силы и нервы у остальных участников.