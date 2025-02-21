Действующий генсек НАТО Марк Рютте грубо нарушает свои обязанности на посту.

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Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам встречи СМИД «Большой двадцатки» (G) в Йоханнесбурге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Этот человек грубо нарушает свои функциональные обязанности», — сказал российский дипломат.

По словам Лаврова, Рютте ведет себя так, «будто он президент крупной державы, а не представляет консенсус стран альянса», призывая союзников по альянсу выполнять требования президента Украины Владимира Зеленского.

«Не все члены НАТО занимают такую позицию и не все хотят поддерживать все хотелки Зеленского», — подчеркнул глава МИД.

Ранее Рютте заявил, что европейские страны должны «перестать ныть» и перейти к конкретным решениям, чтобы добиться участия в переговорах по Украине.