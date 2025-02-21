Лавров раскрыл требование генсека НАТО к Зеленскому

По данным России, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте наставляет украинского лидера Владимира Зеленского, призывая его стоять на своем до начала переговоров по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам встречи СМИД «Большой двадцатки» (G20) в Йоханнесбурге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Говоря о тех людях, которые сейчас (...) пытаются не допустить раскола Запада, не могу не упомянуть генсека НАТО Рютте. По нашим данным, он наставляет Зеленского, указывая ему на необходимость стоять на своем, не проявлять слабости до начала переговоров», — отметил министр.

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По словам Лаврова, генсек альянса требует от украинского лидера «не допускать даже намеков» на возможность смягчения позиции Киева по урегулированию конфликта.

Ранее Лавров заявил, что Рютте грубо нарушает свои функциональные обязанности на посту генсека НАТО. По словам дипломата, Рютте ведет себя так, «будто он президент крупной державы, а не представляет консенсус стран альянса».