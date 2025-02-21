Лавров: обвинения Каи Каллас в адрес России выглядят трагикомически

Глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал обвинения верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас в адрес России как трагикомические.

Лавров заявил о трагикомическом характере выступления Каллас на G20
© РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Кая Каллас выступила здесь, на «Двадцатке», с привычным набором обвинений и озвучивала некие планы, которые якобы лишат Россию ее законного места в мировом порядке. В этом есть определенный трагикомический аспект», - отметил дипломат на пресс-конференции, проведенной после встречи министров иностранных дел G20 в ЮАР.

Лавров заявил о профнепригодности генсека НАТО

Таким образом Лавров отреагировал на высказывания Каллас, а также президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца в отношении Москвы. Кроме того, Лавров прокомментировал слова Каллас о том, что Россия выглядит победительницей после переговоров с США в Саудовской Аравии.

«Этот менталитет никуда не исчез. <...> Когда Советский Союз распался, надо было выстраивать новые отношения: либо вы с нами, либо против нас», — сказал глава российского МИД.

На днях глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что санкции против России являются «козырем», от которого Евросоюз не должен отказываться.

Политика
Кая Каллас
Олаф Шольц
Сергей Лавров
МИД России
НАТО
ЕС
Москва
Соединенные Штаты
Германия
Франция