Захарова высмеяла Макрона за перевернутую карту Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла президента Франции Эммануэля Макрона за демонстрацию перевернутой карты Украины в прямом эфире на канале BFM TV. Свое мнение по этому поводу она высказала у себя в Telegram-канале.

К своему посту Захарова прикрепила видеозапись, где Макрон демонстрирует перевернутую карту Украины в прямом эфире телеканала. В таком положении президент Франции продержал ее на протяжении всей трансляции, никто не подсказал ему перевернуть лист.

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«Видимо, демонстрируя перевернутую карту Украины, Макрон хотел пояснить, что их план "нанести России стратегическое поражение" реализован вверх тормашками, и все перевернуто с ног на голову», — прокомментировала это Захарова, отметив, что голова еще и «больная».

В заключение она написала, что «не было бы счастья, да Эммануэль помог».