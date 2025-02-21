Совету Федерации предоставят еще одно здание на Большой Дмитровке

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о передаче Совету Федерации еще одного здания. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В целях создания условий для эффективной деятельности Федерального Собрания РФ управлению делами президента обеспечить в установленном порядке предоставление дополнительно к занимаемым помещениям здания, расположенного по адресу: Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 24, стр. 2, для размещения Совета Федерации», – говорится в распоряжении.

В настоящее время основное здание Совета Федерации расположено по адресу: ул. Большая Дмитровка, д. 26.