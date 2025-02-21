Путин рассказал о создании в РФ подводных газовозов

В России ведется разработка подводных атомных газовозов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.

"Коллега сейчас сказал, у многих просто проскочила эта информация, он сказал о возможности создания подводных газовозов. "Газпром" и "Новатэк" считают, что это вполне возможно и рентабельно будет, эффективно и безопасно, потому что все-таки сжиженный газ, огромные резервуары с сжиженным газом достаточно опасны. Не дай бог, что случится, взрыв-то какой. Под водой - нет, все по-другому. Это будущее, конечно, и вполне реализуемое" , - сказал он.