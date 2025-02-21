Путин высказался о возвращении иностранных компаний в Россию

Президент РФ Владимир Путин заявил о стимулирующей роли санкций и отметил, что в России научились выращивать даже бананы. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости.

Путин отметил, что внешние проблемы и санкции сыграли роль стимула для науки и бизнеса РФ. Президент рассказал, что компании РФ все чаще обращаются к российским ученым, получают помощь, при этом отечественные решения часто оказываются эффективнее зарубежных.

Также Путин прокомментировал возможность возвращения в РФ иностранных компаний. Он призвал внимательно отнестись к этому, чтобы не утратить приобретенный потенциал.

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«В области сельского хозяйства, когда сельхозпроизводители нас упрашивали: «Только никого не пускайте на наш рынок, мы сами все сделаем. Ну, кроме бананов, конечно». Но бананы тоже начали выращивать. Дороговато, правда, но ничего», - сказал Путин.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не позволит иностранным компаниям, решившим вернуться на ее рынок, вытеснить отечественных игроков. Он подчеркнул, что многие ниши уже заняты российскими производителями или компаниями из дружественных стран.