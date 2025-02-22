Путин прокомментировал возможное возвращение западных компаний в РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству отрегулировать процедуры возвращения иностранных компаний, которые ранее ушли с российского рынка. По его словам, этот процесс нужно продумать так, чтобы отечественные производители не утратили тот потенциал, который им предоставил уход конкурентов. Глава государства отметил, что при возвращении западных брендов российским компаниям нужно дать некоторые привилегии, однако сделать это необходимо в рамках требований ВТО.

К возвращению в Россию иностранных компаний нужно отнестись очень внимательно и осторожно, чтобы не утратить приобретённый потенциал отечественных производителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.

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По его словам, внешние проблемы и санкции, несмотря на предоставленные сложности, в итоге сыграли для страны важную стимулирующую роль. Причём во многих вопросах отечественные решения теперь оказываются эффективнее зарубежных аналогов.

«В области промышленного производства совершенно точно нужно всё продумать, самым внимательным образом к этому отнестись, чтобы не утратить тот потенциал, который создан нашими недоброжелателями, вводившими против нас санкции», — отметил Путин.

В этой связи он обратился к правительству с просьбой продумать, как «отрегулировать взаимодействие наших предприятий и предприятий наших конкурентов, с тем чтобы обеспечить национальным производителям определённые преимущества». При этом сделать это нужно с соблюдением требований Всемирной торговой организации (ВТО), подчеркнул президент.

«Нам же создали определённые трудности, и мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться, создавая и оставляя преимущества для собственных производителей. Надо сделать это тонко, аккуратно, но нужно сделать обязательно», — уверен российский лидер.

Напомним, в начале недели аналитики спрогнозировали возвращение в Россию в этом году около 350 иностранных компаний, ушедших после февраля 2022 года. В частности, генеральный директор французского автоконцерна Renault Лука де Мео не исключил возвращения бренда на российский рынок.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя сегодня заявление главы Renault, сказал, что французский гендиректор «может, и не исключает, но вряд ли ему что-то тут светит».

Накануне глава Минпромторга РФ Антон Алиханов также заявил, что «с распростёртыми объятиями» фирмы, которые покинули российский рынок, здесь никто не ждёт. Он предупредил, что ушедшим предприятиям «за всё нужно будет платить».

При этом, по словам министра, уход иностранных компаний открыл дорогу для развития отечественных.

«Промышленность в целом получила огромные возможности для развития. Поэтому мы рассматриваем это как возможность для развития и не хотели бы отказываться от этих возможностей», — заключил Алиханов.

Ранее на фоне распространяющихся слухов о возвращении иностранных компаний в РФ в ведомстве отмечали, что задача «каким-либо образом поощрять или стимулировать» приход зарубежных брендов не является актуальной. Те иностранные фирмы, которые остались работать в России, продолжат свою деятельность, а ушедшие компании будут и дальше замещать российские производители.