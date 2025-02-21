Путину показали выдерживающий температуру Солнца наконечник «Орешника»

Глава Росатома Алексей Лихачев показал президенту РФ Владимиру Путину материал наконечника ракеты комплекса "Орешник", способный выдержать температуру поверхности Солнца.

На пленарной сессии Форума будущих технологий Путин упомянул материалы, из которых изготавливаются наконечники "Орешника".

"Весь мир говорит про "Орешник". А материалы-то какие? Температура на этих боевых головках соответствует температуре Солнца. Температуре на поверхности Солнца", - рассказал президент.

Путин раскрыл одну из характеристик «Орешника»

В ходе последующего осмотра выставки форума Лихачев показал главе государства те самые материалы.