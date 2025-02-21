Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала шутку президента США Дональда Трампа о том, что разрешит Канаде сохранить свой гимн в случае присоединения к Соединенным Штатам. В своем Telegram-канале она отметила, что при этом «троллинге» канадские власти продолжают говорить про Украину.

Ранее Трамп сказал, что ему нравится гимн Канады. Во время общения с журналистами он назвал его «прекрасной вещью» и отметил, что композицию придется «оставить для 51-го штата».

Захарова обратила внимание на то, что на минувшем заседании Совета глав МИД G20 глава канадского ведомства Мелани Жоли говорила только о том, что ее страна будет и дальше отстаивать суверенитет и целостность Украины. Дипломат сочла это наиболее смешным в этой ситуации.

«У тебя твою страну троллят на глазах у всего мира, а ты сидишь и делаешь вид, что можешь гарантировать чью-то независимость», — добавила она.

Трамп считает, что Канада будет серьезным претендентом на вхождение в состав США

По мнению Захаровой, для Канады это «плохая мина при плохой игре».