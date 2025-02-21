Лавров назвал вызов для Запада

Неолиберальные власти стран Запада считают многополярность вызовом, а не возможностью для себя и поэтому делают ставку на конфронтацию. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи глав МИД стран «Большой двадцатки» (G20) в Йоханнесбурге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Неолиберальные круги на Западе рассматривают объективный процесс формирования многополярности как вызов, а не возможности. Они делают абсурдную ставку на конфронтацию, нанесение "стратегического поражения" конкурентам», — рассказал дипломат.

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Лавров добавил, что страны Запада стремятся помешать развитию стран Глобального Юга посредством блокирования его индустриализации, указав, это как неоколониальные практики.

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