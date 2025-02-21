В Совфеде оценили шансы принятия в США законопроекта о выходе из ООН

Шансы на принятие в США законопроекта о выходе из ООН невелики, так как страны не могут покинуть организацию в одностороннем порядке. Вероятность утверждения этой инициативы оценил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram.

В Совфеде оценили шансы принятия в США законопроекта о выходе из ООН
© РИА Новости

Ранее американские конгрессмены-республиканцы внесли на обсуждение законопроект, который предполагает прекращение членства США в ООН и ее аффилированных органах.

Комментирую эту инициативу, Косачев напомнил, что уставом организации не предусмотрен односторонний выход из нее государств-членов. Возможно только исключение страны, нарушающей принципы устава. За всю историю ООН эта мера была применена единожды, когда, согласно резолюции Генассамблеи 1971 года, объединение покинула Китайская Республика (Тайвань).

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