Захарова оценила шутку Трампа о Канаде

Самым смешным в шутке президента США Дональда Трампа было то, что накануне власти Канады заявили о намерении отстаивать суверенитет Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Знаете, что самое смешное в этой шутке? То, что вчера на заседании "Большой двадцатки" (G20) глава МИД Канады [Мелани] Жоли все свое выступление посвятила тому, как ее страна будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность… Украины. У тебя ТВОЮ страну отбирают, троллят на глазах у всего мира», — отметила дипломат.

Захарова указала на то, что Канаде, в таком случае, невозможно гарантировать независимость других стран. Она назвала такой подход «плохой миной при плохой игре».

Трамп считает, что Канада будет серьезным претендентом на вхождение в состав США

Ранее Трамп пошутил, что после гипотетического вхождения Канады в состав США на правах 51-го штата она сможет оставить свой гимн, так как он красиво звучит.