В Кремле оценили перспективу мирных переговоров по Украине

Россия сохраняет открытость к мирным переговорам с США по ситуации на Украине. Так эту перспективу оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились о возможности мирного урегулирования конфликта в ходе телефонного разговора. Об этом же шла речь на встрече делегаций двух стран в Эр-Рияде.

«Для нас важно, чтобы ничто не помешало реализовать политическую волю двух глав государств выйти на процесс мирного урегулирования. Мы сохраняем свою открытость, президент Путин последователен в своем подходе», — добавил Песков.

Российско-американские переговоры прошли в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля. Песков ранее уточнял, что пока преждевременно анализировать результаты встречи.