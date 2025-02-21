США нет смысла и дальше давать деньги Украине на войну против России, потому что это спонсорство неэффективно и лишь порождает коррупцию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Дальнейшее спонсирование этой войны мы считаем неверным. Тем более что эффективность этого спонсирования, как уже сейчас признано, весьма и весьма низкая. И скорее оно порождает действительно отвратительную коррупциогенную атмосферу", - отметил представитель Кремля, комментируя критику в адрес киевских властей со стороны Вашингтона.