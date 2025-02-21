В Кремле высказались о встрече Путина и Трампа

Конкретики по встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, но ведется подготовка к ней. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций Москвы и Вашингтона, которые продлились 4,5 часа. Стороны обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров России и США. После чего госсекретарь США Марко Рубио отметил, что встречи на высшем уровне «не проводятся просто так» и дата саммита будет зависеть от прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока никакой конкретики по встрече Путина и Трампа нет.

«Есть понимание необходимости этой встречи, которое было констатировано в ходе встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде», - пояснил он.

Песков также отметил желание двух президентов поговорить лично и установку на то, что саммит нужно «хорошо подготовить, чтобы он был максимально результативным».

В Кремле ответили на вопрос о тайных переговорах России и США

«В ходе подготовки как раз все нюансы и будут проговариваться», - заметил официальный представитель Кремля.

Напомним, что президент России Владимир Путин ранее обратил внимание на то, что отношения Москвы и Вашингтона сейчас таковы, что встречи за чашкой кофе недостаточно.